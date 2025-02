Das Second-Hand-Team veranstaltet am Samstag, 15. Februar, von 13 bis 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Oberhausen wieder einen Second-Hand-Basar für Kinderartikel. Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Spielsachen, Bücher, Kinderfahrzeuge, Kinderwagen, Autositze und weiteres Zubehör rund ums Kind. An der Kuchentheke gibt es gegen Spende Kuchen. (AZ)