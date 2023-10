Oberhausen-Kreut

vor 17 Min.

Neuer Stützpunkt in Kreut: Hier landet die Post für 28.000 Haushalte

Plus Im neuen Zustellstützpunkt in Kreut verarbeitet die Post Briefe und Pakete für die ganze Region. Warum Oberhausen und nicht Neuburg den Zuschlag für den Neubau bekam.

Von Andreas Zidar

Zur Einweihung des neuen Zustellstützpunkts der Deutschen Post erzählt Bürgermeister Fridolin Gößl eine Anekdote. Vor einiger Zeit saß der Grundstückseigentümer bei ihm im Büro und erzählte von der freien Fläche. Zufällig am selben Tag, nur eine Stunde später, fragte die Post bei Gößl an, ob die Gemeinde ein passendes Areal zur Verfügung hätte - so kam es, dass nun im Oberhauser Gemeindeteil Kreut die Briefe und Pakete für Neuburg und die Region sortiert und abgewickelt werden. Bereits seit Ende August läuft der Betrieb im neuen Zustellstützpunkt. Zur offiziellen Einweihung am Donnerstag stellen die Verantwortlichen die Räumlichkeiten vor.

Im Gewerbegebiet auf dem Burgwaldberg verarbeiten 79 Zustellerinnen und Zusteller wöchentlich etwa 140.000 Briefe, Postkarten, Päckchen und Pakete. Sie versorgen von dort rund 28.000 Haushalte, von Oberhausen über Neuburg, Burgheim, Rennertshofen, Bergheim, Weichering bis nach Karlshuld und darüber hinaus. Die Post vereint im neuen Standort zwei bisherige Stützpunkte in einem. In Neuburg wird das 50 Jahre alte und aus der Zeit gefallene Postgebäude aufgegeben, und auch der Stützpunkt in Burgheim geht im neuen in Kreut auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

