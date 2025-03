„Nicht durchdacht“: Oberhausen kritisiert Neuburger Stadtplanung

Die Gemeide Oberhausen ist wenig begeistert von den Plänen der Stadt Neuburg, in der Nähe der Landkreisbetriebe ein weiteres Gewerbegebiet zu entwickeln. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Wie üblich werden benachbarte Kommunen um eine Stellungnahme gebeten, wenn grundlegende Veränderungen der Flächennutzung vorgesehen sind. So besprach man auch in Oberhausen das geplante Gewerbegebiet an der B16 in Neuburg.

