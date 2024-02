Missglücktes Ausweichmanöver: Lkw fährt rückwärts und beschädigt Pkw

Ein Lkw-Fahrer wollte am Mittwoch einem entgegenkommenden Bus in Unterhausen ausweichen. Doch das Manöver missglückte und er beschädigte ein Auto.

Zu einem Unfall mit einem Lkw kam es am Mittwochnachmittag in Unterhausen. Wie die Polizei berichtet, war ein 30-Jähriger mit seinem Lastwagen gegen 13.45 Uhr in der Lindenstraße unterwegs. Aufgrund eines entgegenkommenden Busses musste er anhalten und als er dann rückwärts fuhr, beschädigte er mit dem Auflieger seines Sattelzugs einen dahinter stehenden Pkw.

Lkw weicht in Unterhausen Bus aus und beschädigt Pkw

Da der Verursacher in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er die Geldbuße sofort bezahlen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. (AZ)