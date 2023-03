Mit "Mucks Mäuserl Mord": Oberhausener Theater zurück auf der Bühne

Plus Die Pandemie sorgte für eine fast dreijährige Spielpause bei der Theatergruppe Oberhausen. Doch nun hebt sich der Vorhang wieder, und "Mucks Mäuserl Mord" feiert endlich Premiere.

Vor drei Jahren standen schon die Plakatständer am Straßenrand, und in der Turnhalle war schon die Bühne aufgebaut. Dann beendete der erste Lockdown der Corona-Pandemie die Aktivitäten des Oberhausener Bauerntheaters. Das Stück „Mucks Mäuserl Mord“ musste kurz vor der Premiere abgesagt werden, es folgten fast drei Jahre Spielpause. Anfang des Jahres haben sechs Schauspielerinnen, drei Schauspieler und das Unterstützerteam die Proben wieder aufgenommen und bringen das Stück des Erfolgsautors Ralph Wallner nun zur Aufführung.