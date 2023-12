Oberhausen

vor 18 Min.

Oberhausen 2024: Darum muss die Dorferneuerung erst mal pausieren

Plus Oberhausen schaut auf ereignisreiche Monate zurück. Was im nächsten Jahr möglich sein wird, entscheiden viele Faktoren von „oben“ mit.

Von Manfred Dittenhofer

Fragt man Bürgermeister Fridolin Gößl, wie es der Gemeinde und den Oberhausenern geht, überlegt der Rathauschef lange. Und möchte dann eine differenzierte Antwort geben. Denn mit einem Satz sei das nicht getan. Man müsse sich die Projekte anschauen, die geschafft wurden, und die, die in Zukunft angegangen werden müssen. Und dann müsse man auf den allgemeinen Gemütszustand in der Gemeinde blicken - sowohl den der Verwaltung als auch den der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger.

Geschafft worden ist einiges im zurückliegenden Jahr. Am auffälligsten ist sicherlich das neue Rathaus und in direkter Nachbarschaft der neue Kindergarten und die Kreativwerkstatt. Die beiden neuen Gebäude beendeten eine lange Platznot. Vor allem das alte Rathaus, ganz früher ein Schulgebäude, war für eine moderne Verwaltung nicht mehr zeitgemäß. Die Ausweichheimat für die Verwaltung sei zwar besser gewesen als das Arbeiten im Container. Allerdings brachte die Enge im Betrieb die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders während der Pandemie so manches Mal an ihre Grenzen.

