Oberhausen: Besinnliche Lieder und Texte per QR-Code

Plus Die Pfarreien Ober- und Unterhausen haben heuer zum ersten Mal einen Adventsweg zwischen den beiden Kirchen errichtet. Was es damit auf sich hat und wie die Idee dazu entstand.

Die diesjährige Vorweihnachtszeit ist dank Corona erneut alles andere als besinnlich. Neben der Absage zahlreicher Veranstaltungen gibt es auch heuer wieder keine Christkindlmärkte. Um aber doch noch etwas Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, hatte Margit Habermayr aus Oberhausen eine kreative Idee.