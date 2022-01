Oberhausen

16:51 Uhr

Oberhausen: Impfaktion in Zahnarztpraxis

Zahnarzt Michael Schmiz bietet ab nächster Woche in seiner Praxis Impfungen an.

Eigentlich sollte dieses Wochenende eine große Impfaktion in Oberhausen stattfinden. Doch daraus wurde nichts. Nun bietet der Initiator, Zahnarzt Michael Schmiz, Impfungen in seiner Praxis an.