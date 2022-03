Oberhausen: Werkzeug im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Unbekannte Täter sind in Oberhausen in einen Rohbau eingebrochen, hinterließen einen Sachschaden und klauten Werkzeug.

Mehrere unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Rohbau in der Oberhausener Hauptstraße eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich Zutritt, indem sie einen Schalungsdeckel aufhebelten. Im Gebäude versuchten sie zunächst eine verschlossene Brandschutztüre aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang.

Aus diesem Grund wurde die Tür offensichtlich mit brachialer Gewalt eingetreten und die dahinter befindlichen Elektrowerkzeuge im Wert von circa 15.000 Euro entwendet. Die Ermittlung zum Vorfall übernahm die Polizeiinspektion Neuburg, welche am Tatort mehrere Spuren sichern konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 08431/6711-0 mitgeteilt werden. (nr)