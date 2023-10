Oberhausener Solar-Projekt findet prominente Unterstützung

Das Interesse an dem 15 Hektar großen Sonnenstrom-Projekt von Energie Dahoam ist groß. Prominente Unterstützung teilt nun ihr Wissen über Solarstrom auf einem Vortragsabend .

Wo soll „saubere“ Energie herkommen? Das war die Frage, die für Florian Appel, Bauingenieur aus Unterhausen, am Anfang einer großen Idee stand. Ein Windrad? In Oberhausen aus Gründen der Flugsicherheit nicht möglich. Sonnenstrom? Nur dann, wenn sie vor Ort erzeugt und genutzt wird. Appel und drei Mitstreiter machen das Thema in der Gemeinde zu einem großen Projekt und geben dem Kind einen Namen: Energie Dahoam. Jetzt holen sie prominente Experten zu dem Thema in die Region.

Auf einer Agrarfläche von 15,5 Hektar könnte ein Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von 17 Megawatt entstehen, dazu ein Speicher, der Überschuss-Energie puffert. Die vier Unternehmer, also Florian Appel, Reinhard Appel, Klaus Stemmer und Reiner Bienert wollen die Photovoltaik-Anlage auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen westlich von Unterhausen bauen.

Energiebauer Sepp Bichler inspiriert das Großprojekt in Oberhausen

Die vier gründen eine GmbH mit dem Namen „Energie Dahoam“ und stellen ihre Ideen in einer Informationsveranstaltung interessierten Bürgern und später dem Gemeinderat vor. Über hundert Interessierte haben sich bis jetzt in eine Liste eingetragen, denn es ist auch eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Doch es gibt auch - verhalten geäußerte - Bedenken zu dem Projekt auf der grünen Wiese, Unsicherheit und Informationsbedarf.

Die Anlage ist noch lange nicht gebaut, eine Reihe von Verfahrensschritten liegt vor der Realisierung des Projekts. Der erste Schritt muss die Zustimmung des Oberhausener Gemeinderats sein, doch der Antrag dafür ist bisher nicht gestellt. Bis dahin muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, finden die Planer.

Im Innovationszentrum in Oberhausen werden Sepp Bichler und Ernst Ulrich von Weizsäcker ihr Wissen über Solarstrom teilen. Foto: Annemarie Meilinger

Als die Augsburger Allgemeine am 9. September eine Seite über den Sielenbacher Bauern und Sonnenpionier Sepp Bichler veröffentlicht, sind sich die vier Energie-Dahoam-Gesellschafter einig: „Wir holen den Mann zu uns, der schon vor über vierzig Jahren damit anfing, die Kraft der Sonne zu nutzen und Kollektoren auf seine Stadeldächer baute.“ Der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker war von 2012 bis 2018 Co-Präsident des Club of Rome, der die Regierungen der Welt immer wieder anmahnte, die natürlichen Grundlagen der Erde zu schonen. Auch ihn haben die vier nach Unterhausen eingeladen.

„Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen“ – so nennt Weizsäcker seinen Vortrag im Unterhausener Innovationszentrum, mit dem die Energie-Dahoam-Planer einen Denk-Impuls zu den Themen Energie und Klima geben wollen. In seinem Co-Vortrag ist der „Macher“ Sepp Bichler dann für die Umsetzung zuständig. Aus vier Jahrzehnten Erfahrung mit der Nutzung von Sonnenenergie kann der 73-Jährige vermutlich viel berichten.