Oberhausen

vor 50 Min.

Oberhausens Verwaltung wartet aufs neue Rathaus

Plus Die Verwaltung agiert in Oberhausen aus dem Behelfsrathaus. Trotz Corona laufen die Bauprojekte in der Gemeine nach Plan. Was Bürgermeister Fridolin Gößl im kommenden Jahr umsetzen will.

Von Manfred Dittenhofer

An Arbeit scheint es Fridolin Gößl nicht zu mangeln. Auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters der Gemeinde Oberhausen stapeln sich die Akten. Wer mal im Behelfsrathaus der Gemeinde Oberhausen war, weiß, wie eng es dort zugeht. Verwaltungsarbeit unter erschwerten Bedingungen und dann noch eine Pandemie mit Abstands- und Hygieneregeln. Nicht einfach für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rathaus-Verwaltung in Oberhausen, die sich nicht darüber beschweren, sondern froh sind, die Übergangszeit bis zum Einzug in das neue Rathaus nicht in Bürocontainern verbringen zu müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

