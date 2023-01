Oberhausen

vor 47 Min.

Projekte in Oberhausen 2023: Neue Dorfmitte und eine soziale Einrichtung

Plus In Oberhausen gehen die Bauarbeiten für das neue Rathaus voran, ebenso wie die Gestaltung des neuen Dorfmittelpunktes. Was in der Gemeinde im neuen Jahr noch geplant ist.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl kann in diesen Tagen auf ein für ihn und seine Verwaltung ereignisreiches und arbeitsreiches Jahr 2022 zurückblicken. Nicht nur in seinem etwa vier Quadratmeter großen Büro stapeln sich die Akten. Im Behelfsrathaus wird im wahrsten Sinne des Wortes Schulter an Schulter gearbeitet. Aber nun gibt es Licht am Ende des Tunnels. Der Neubau des Rathauses schreitet voran. Die Handwerker der technischen Gewerke können wetterunabhängig arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen