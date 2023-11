Familien- und Seniorenhilfe: Großer Bedarf an Haushaltshilfen

Der Verein unterstützt aktuell 26 Menschen. Mehr können die Angestellten und Ehrenamtlichen derzeit nicht leisten. Vorsitzender strebt Verdoppelung der Mitgliederzahl an.

„Jedes Jahr wächst die Bestätigung, dass es vor fünf Jahren richtig war, aus einem Oldtimer einen zeitgemäßen Mittelklassewagen zu konstruieren.“ Mit diesem Worten eröffnete der Vorsitzende des Vereins Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen die Generalversammlung im Sinninger Bürgerhaus. Der Verein ist der Rechtsnachfolger des Ambulanten Pflegeverein Sinning und Umgebung, dessen Gründung auf die Zeit des 1. Weltkrieges zurückgeht. „Die Nachfragen in der Haushaltshilfe können wir leider nicht alle sofort bedienen“, bedauerte August Hugl. Für Arbeitsstunden in 2022, die in Haushalten von Seniorinnen, Senioren und Familien erbracht wurden, zahlte der Verein Löhne in Höhe von rund 30.000 Euro. Leistungen gibt es nur für Vereinsmitglieder. Der Vorsitzende strebt 300 Mitglieder an, „die Hälfte haben wir schon“. Mit etwa 20 bis 25 Klienten waren Koordinationsstelle, Minijobber sowie ehrenamtliche Mitarbeiter ausgelastet.

Ehrgeizige Ziele verfolgt August Hugl, Vorsitzender des Vereins „Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen. Die Mitgliederzahl will er verdoppeln. Foto: Peter Maier

Wie die Unterstützung der aktuell 26 Klienten im Detail in Burgheim, Oberhausen, Rohrenfels, Rennertshofen und Neuburg aussieht, erläuterte Margit Kugler, Leiterin der Koordinationsstelle und dritte Bürgermeisterin in Burgheim. Sie betonte, dass Menschen trotz größerer gesundheitlicher Einschränkungen immer noch keinen Pflegegrad hätten, ebenso keinen Hausnotruf. Dabei helfe die Koordinationsstelle. „Wir haben ein tolles Team mit Erfahrung in der Altenpflege, doch neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist nicht einfach“, bemängelte sie. Gut angenommen werde das vor drei Jahren gestartete Projekt „Handicap - Na und!?“. Aktuell treffen sich bis zu 15 Betroffene im dreiwöchigen Rhythmus im Wechsel in Oberhausen und in Burgheim. Aktionen und Ausflüge finden ebenfalls statt.

Fridolin Gößl: Für die Familien- und Seniorenhilfe braucht es Herzblut

Landrat Peter von der Grün unterstrich die enorme Bedeutung des Engagements bei der Familien- und Seniorenhilfe. Der Landkreis ist auch Gesellschafter des Neuburger Geriatriezentrums. „Trotz hundertprozentiger Belegung ist keine Kostendeckung gegeben, das ist beschämend“, so von der Grün. Im Kreiskrankenhaus entwickle sich der Schwerpunkt Altersmedizin gut. Dieses „Leuchtturmprojekt“ werde auch vom Ministerium unterstützt.

„Man kann die Koordinationsstelle nicht wie einen normalen Job führen, sondern mit Herzblut“, betonte Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl. Seit 15 Jahren habe sich die Gemeinde Oberhausen auf die Fahnen geschrieben, die Voraussetzungen zu schaffen, damit ältere Bewohner so lange wie möglich selbständig zuhause leben können - falls nötig, eben mit Unterstützung.