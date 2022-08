Schwerer Unfall bei Sinning: Autofahrer rammt Radler auf die Straße

Bei Sinning hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Weil wohl die tief stehende Sonne einen jungen Autofahrer geblendet hatte, übersah dieser einen Radfahrer.

Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr hat sich bei Sinning ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei befuhr ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Oberhausen mit seinem Auto die Kreisstraße von Rohrenfels kommend in Richtung Sinning. Zur selben Zeit war ein 75-jähriger Mann, der ebenfalls aus der Gemeinde Oberhausen stammt, mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße in derselben Richtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Autofahrer aufgrund der tief stehenden Sonne den vor ihm fahrenden Radfahrer, und fuhr mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen das Hinterrad des Fahrrades.

Unfall bei Oberhausen-Sinning: Autofahrer übersieht Radfahrer

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Er wurde mit der Luftrettung in das Klinikum Ingolstadt transportiert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pkw wurde die Fahrzeugfront rechts und die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 7000 Euro. Das Fahrrad wurde komplett beschädigt. Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Fahrbahn war bis 1.20 Uhr vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Sinning leitete den Verkehr um. (AZ)