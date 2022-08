Oberhausen

18:30 Uhr

Bio-Landwirtschaft: Warum der Stegmeier-Hof in Oberhausen ein Exot ist

Einen Einblick in die Arbeit des Biohofs von Familie Stegmeier in Oberhausen gab es für die Besucher beim Hoffest.

Plus Beim Hoffest der Stegmeiers in Oberhausen geht es für die Besucher auf Entdeckungstour. Der Betrieb stellte als erster im Kreis auf Bio-Landwirtschaft um – und ist damit eine Rarität.

Von Annemarie Meilinger

Anna und Matthias Reil haben auf ihrem Kartoffelacker bei Oberhausen in diesem Sommer eine Art „ Feldversuch“ unternommen. Auf 0,85 Hektar Fläche haben sie 13 Kartoffelsorten angebaut, immer zwei Gänge für eine Sorte. Geerntet wurde mit einem altmodischen Kartoffelroder und von Hand. Das Ergebnis konnte man am Wochenende beim Hoffest der Familie Stegmeier/Reil bestaunen: Kartoffeln unterschiedlicher Größe, streng getrennt in Kisten, mit exotischen Namen und ungewöhnlichen Farben, von hellbraun bis dunkelviolett.

