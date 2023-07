Strom für 4000 Haushalte: Oberhausener gründen neue Firma

Plus Vier Oberhausener gründen die Firma „Energie Dahoam GmbH“. Wie sie die Kommune mit Strom versorgen wollen, haben sie nun dem Gemeinderat präsentiert.

Sie nennen ihre Firma „Energie Dahoam“ und wollen mit dieser GmbH ihren Heimatort mit Strom versorgen. Die vier Gesellschafter aus Oberhausen sind Reinhard Appel, Klaus Stemmer, Florian Appel und Rainer Bienert. Am Donnerstagabend stellte Florian Appel die Ziele der Gesellschaft dem Oberhausener Gemeinderat vor. Die vier planen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage westlich von Unterhausen. Die grundlegenden Planungen sind schon weit gediehen. Ob das Sonnenkraftwerk realisiert wird, hängt aber gleich von mehreren Faktoren ab.

Zuerst braucht es einen Gemeinderatsbeschluss, der die Billigung der Maßnahme durch die Gemeinde beinhaltet. Nur mit diesem Aufstellungs- und Billigungsbeschluss wird der Netzbetreiber aktiv und prüft den Netzzugangspunkt. Die Gesellschafter wollten am Donnerstag den Gemeinderat allerdings nur über das Vorhaben informieren. Einen Antrag auf einen Beschluss stellten sie nicht.