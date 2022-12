Unbekannter zapft am Burgwaldberg Diesel aus einem Lastwagen ab

In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter Diesel aus einem Lastwagen abgezapft, der am Burgwaldberg geparkt war.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, Diesel aus einem Lastwagen abgezapft, der am Parkplatz am Burgwaldberg abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Der Wert des Diesels beläuft sich auf rund 860 Euro.

Dieseldiebstahl am Burgwaldberg: Neuburger Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die während der Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)