Zwei Autos überschlagen sich: B16 bei Oberhausen stundenlang gesperrt

Drei Verletzte und ein Schaden von rund 75.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montag auf der B16 bei Oberhausen. Die Ursache ist noch immer unklar, die Bundesstraße war stundenlang gesperrt.

Am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr hat sich auf der B16 bei Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-Jähriger aus dem Kreis Weißenburg mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Donauwörth kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries, dessen Frau mit im Auto saß, in entgegengesetzter Richtung auf der B16.

Unfall auf der B16 bei Oberhausen: Autos überschlagen sich

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 46-jährige auf Höhe der Ortsumfahrung Oberhausen mit seinem Pkw immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 55-Jährige bremste sein Fahrzeug noch ab und versuchte dem nun auf seiner Spur fahrenden Pkw des Weißenburgers auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, beide kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 75.000 Euro.

B16 bei Oberhausen nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Alle Unfallbeteiligten blieben nach aktuellen Stand leicht verletzt, wurden aber dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus in Neuburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 75.000 Euro. Gegen den Fahrer aus dem Kreis Weißenburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die B 16 war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt.