Unfall bei Oberhausen: Sattelzug kracht in Zaun

Ein Lkw-Fahrer ist zwischen Oberhausen und Sinning von der Straße abgekommen. Was genau passierte und wie es zu dem Unfall kam.

Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Mittwochvormittag auf der Kreisstraße zwischen Sinning und Oberhausen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Zaun geprallt.

Nach Angaben der Polizei war der 46-Jährige gegen 9.45 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Oberhausen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Dabei rutschte der Sattelzug eine Böschung hinab und prallte in den Zaun eines Firmengeländes, wo er auf der Seite liegen blieb.

Firmenzaun beschädigt: Sattelzug kommt von Straße ab

Der 46-Jährige und seine 42-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik Neuburg. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Die Bergung des Sattelzugs erfolgte noch am Nachmittag. Hierzu musste die Kreisstraße ND 27 komplett gesperrt werden. (AZ)