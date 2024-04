Versuchter Einbruch in Unterhausen: Täter schlägt Mann mit Knüppel nieder

Als ein Paar Mittwochnacht in sein Zuhause in Unterhausen kommt, treffen sie auf einen Einbrecher. Es kommt zu einem Gerangel, bei dem sie den Täter niederringen können.

Ein nach Hause kommendes Paar hat am vergangenen Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht. Nach einem Gerangel konnte der Verdächtige festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner am Mittwoch gegen 22 Uhr in ihr Anwesen an der Bahnhofstraße im Oberhausener Gemeindeteil Unterhausen zurückgekehrt. Dabei nahmen sie zunächst eine Bewegung auf dem Grundstück wahr. Als der Mann dem nachging, wurde er unvermittelt von einem maskierten Mann mit einem Knüppel und Pfefferspray angegriffen und leicht verletzt.

Der Verdächtige war offenbar beim Versuch, in das Haus in Unterhausen einzubrechen, von den Bewohnern gestört worden

In der Folge des Gerangels gelang es dem Paar, den Unbekannten niederzuringen und die Polizei zu verständigen. Er konnte kurze Zeit später festgenommen und identifiziert werden. In der Nähe des Tatorts fanden die Beamten einen Rucksack mit umfangreichem Einbruchswerkzeug vor. Möglicherweise war der 57-jährige Verdächtige noch vor einer möglichen Tat überrascht und gestört worden. Der Mann wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. Zudem überprüfen die Ermittler derzeit intensiv mögliche Zusammenhänge mit Einbruchsdelikten aus der Vergangenheit, insbesondere auch zu einem Raub bei einer Neuburger Seniorin im vergangenen März. (AZ)