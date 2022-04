Viermal Note 1 für RailMaint-Azubis in Oberhausen

Lehrlinge des Oberhausener Werks waren wieder einmal unter den Besten ihres Abschlussjahrgangs.

Vier Lehrlinge aus dem RailMaint-Werk in Oberhausen haben wieder einmal ihre Ausbildung zum Konstruktionsmechanikers sehr erfolgreich abgeschlossen. Tim Wayrauch, Fabian daSilva, Valentin Karmann und Michael Stempfle haben im September 2018 unter der Leitung von Uwe Waldenmaier ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker begonnen und selbst unter den nicht einfachen Rahmenbedingungen aufgrund von Corona mit der Gesamtnote „sehr gut“ abschlossen.

Auch die schulischen Leistungen in der Berufsschule Eichstätt übertrafen die Erwartungen des Betriebes. Tim Wayrauch erhielt den Landkreis-Preis, während Valentin Karmann und Michael Stempfle mit dem bayerischen Staatspreis geehrt wurden.

RailMaint in Oberhausen ist für seine guten Ausbildungsergebnisse bekannt

Solche guten Leistungen sind bei RailMaint, frühere WiFo bzw. IVG, keine Seltenheit. Seit über 34 Jahren hat jeder Auszubildende seine Prüfung erfolgreich abgeschlossen, von den bislang 160 Auszubildenden ist noch keiner durchgefallen.

Aktuell werden am Standort Oberhausen Azubis in den Berufen Konstruktionsmechaniker, Fachkraft für Lagerwirtschaft und Industriekaufmann/frau ausgebildet, die dort die vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten an der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen haben. Nähere Informationen sind unter www.railmaint.com zu finden. (nr)