Oberhausen

26.01.2024

Warum am Eichelgrund in Oberhausen nun nachverdichtet werden darf

Nachverdichtung ist immer wieder ein Thema in den Kommunen. In Oberhausen wird dafür nun ein jahrzehntealter Bebauungsplan neu aufgelegt.

Plus Der fast 60 Jahre alte Bebauungsplan "Eichelgrund" wird für das Oberhausener Viertel am Waldbad geändert. Auslöser dafür ist der Antrag eines Hauseigentümers.

Von Manfred Dittenhofer

Der neu aufgelegte Bebauungsplan "Eichelgrund" sorgte während der Abwägung der Eingänge aus der öffentlichen Auslegung in der jüngsten Sitzung des Oberhausener Gemeinderates für einigen Klärungsbedarf. Vor allem die E-Mails von einigen Bewohnern des bereits vollständig bebauten Viertels in Oberhausen, die ihre Bedenken geäußert hatten, wurden am Donnerstagabend besprochen.

Der Bebauungsplan „Eichelgrund“ wurde im Jahr 1967 aufgestellt und seither nicht mehr verändert. Der Antrag eines Hauseigentümers auf Aufstockung eines bestehenden Gebäudes gab den Ausschlag, dass Bürgermeister Fridolin Gößl und seine Verwaltung über eine grundsätzliche Neuauflage dieses Bebauungsplanes nachdachten. Ziel war es, den Weg hin zu mehr Wohnraum und damit eine Nachverdichtung mit einer besseren und zeitgemäßeren Nutzung der Gebäude zu ermöglichen. Die Befürchtungen einiger Anwohner, dass diese Änderung zu höheren Häusern und größeren Verschattungen führen könnten, versuchte das Gemeindeoberhaupt in der Sitzung zu zerstreuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

