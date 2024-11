Weihnachtszauber in Unterhausen: Hüttendorf öffnet am ersten Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende öffnet der Unterhausener Weihnachtsmarkt. Schon zum 22. Mal haben die Unterhausener wieder angepackt und ein Hüttendorf hinter dem Feuerwehrhaus aufgebaut. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Dekoration des Markts gelegt, die angestrahlten Bäume in der Umgebung bringen Stimmung, der Boden ist mit Hackschnitzeln gepolstert.

Was vor 24 Jahren als Privatinitiative in einem Garten begann, führte nach dem 15. Markt zur Gründung des Vereins „Weihnachtsmarkt Unterhausen“, der den Markt organisiert. Die damals gesteckten Ziele sind jedoch immer noch die gleichen: Es sollte ein kleiner Markt entstehen, auf dem man bei heimeliger Atmosphäre angenehm Zeit verbringen kann. Die Produkte sind selbstgemacht, Plastikkitsch und Massenware müssen draußen bleiben. Der entscheidende Unterschied zu anderen Märkten aber ist, dass der Erlös, den der Verein erwirtschaftet, gespendet wird. Über 100.000 Euro haben Veranstalter bzw. Verein seit der Gründung des Markts gespendet – an Vereine und karitative Einrichtungen, vorwiegend in der Gemeinde und in der Region.

Vier Wochen vor dem Markt hat Hüttenmeister Koppi zusammen mit Helfern über 30 Hütten aufgebaut - von der langen „Fressmeile“ bis zur Tombolahütte, vom Suppenstand bis zur Bühne, auf der Musiker und Feuertänzerinnen auftreten werden. 20 Händler werden beim Markt ihre Produkte anbieten, an 13 Ständen wird es Verköstigung geben, vom heißen Caipi bis zum frisch gebackenen Rahmbrot. Die beliebte Bratwurst wird wieder eine leichte Zimtnote haben. Wer lieber Kaffee und Kuchen bevorzugt, ist in der alten Schule gut aufgehoben, der Probenraum der Blaskapelle wird dafür vorübergehend zum Kaffeehaus umfunktioniert.

Auch Kutschfahrten sind auf dem Weihnachtsmarkt in Unterhausen möglich

Viel Arbeit macht die Elektrifizierung des Geländes, ein eigenes Elektro-Team sorgt kurz vor dem Markt dafür, dass nicht nur die Glühweintöpfe heiß werden, sondern alles funkelt und leuchtet. Anjas „Dekoteam“ sorgt am Ende der Vorbereitungen dafür, dass der Markt bis in die letzte Ecke liebevoll dekoriert ist. Ein bisschen Überzuckerung mit Schnee wäre auch dekorativ, aber bitte nicht so viel wie vergangenes Jahr, als die Schneeschaufeln knapp wurden.

Nur ein paar Schritte vom Markt entfernt ist das Innovationszentrum. Dort bauen Engelbert Waldmann und Freunde wie in den vergangenen Jahren im Saal wieder eine große Spur 1-Modelleisenbahnanlage auf. Sie ist zu den Marktzeiten geöffnet. Wer gern mit Pferden unterwegs ist, kann eine Kutschfahrt rund ums Dorf machen und wer überhaupt gern ohne Auto unterwegs ist, dem ist die Anreise mit der Bahn angeraten. Vom Bahnhof Unterhausen aus ist der Markt in nur zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.

Der Markt öffnet am Samstag, 30. November, um 15 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 11 Uhr. (AZ)