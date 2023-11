Zeugen gesucht: Roter Audi in Oberhausen angefahren

Im Oberhausener Birkenweg wurde am Montagabend ein roter Audi A 1 angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am Montagabend im Oberhausener Birkenweg einen roten Audi A 1 angefahren? Dieser Frage geht die Polizei nach. Wie die Beamten berichten, war das Fahrzeug von 17.45 Uhr bis 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lehenweg geparkt.

Roter Audi in Oberhausen angefahren

Am dem Wagen entstand ein Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08431/67110. (AZ)

