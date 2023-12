Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Reifenventil in Sinning

Ein geparktes Auto wird in Sinning geschädigt. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Das Reifenventil eines geparkten Daimler Benz ist am 1. Dezember in Sinning bei Oberhausen beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Geparktes Auto in Sinning am hinteren Reifen beschädigt

Das Fahrzeug war in der Zeit von 12 Uhr bis 16.40 Uhr in der Straße Am Lohwald abgestellt. Als ein Angehöriger des Besitzers nach dem Wagen sah, stellte er eine Beschädigung am hinten rechten Reifenventil fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Montagnachmittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

