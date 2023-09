89-Jähriger wird bei Auffahrunfall verletzt und muss ins Krankenhaus

Zu spät gebremst hat ein Renter auf der Staatsstraße zwischen Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Er krachte einer jungen Frau ins Auto. Später brachte ihn der Sanka ins Krankenhaus.

Ordentlich gekracht hat es am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2045 zwischen Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Ein 89-jähriger Rentner aus dem Gemeindebereich von Aresing fuhr mit seinem BMW von Schrobenhausen in Richtung Pfaffenhofen. Bei Oberlauterbach konnte er nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen einer 27-jährigen Frau aus Schrobenhausen auf. Der 89-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Schrobenhausen verbracht. Der gesamte Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Vor Ort im Einsatz befand sich auch die FFW Aresing. (AZ)

