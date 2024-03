Obermaxfeld

Warum ein Projekt bei Obermaxfeld ein "Meilenstein im Moorschutz" ist

Plus Nach Jahren der Planung und der Bauarbeiten kann das Projekt "Grundwassermanagement Obermaxfeld" nun beginnen. Zum feierlichen Startschuss kam auch hoher Besuch aus München.

Von Katrin Kretzmann

Es sei einer der schönsten Termine des Jahres für ihn gewesen und er hätte ihn wirklich sehr gerne wahrgenommen. Doch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber "ist leider krank geworden und kann daher heute nicht hier sein", sagte Ulrike Lorenz. An seiner statt ist sie, Vorständin des Bayerischen Naturschutzfonds, am Donnerstagvormittag ins Donaumoos gekommen, um den Startschuss für das Projekt "Grundwassermanagement Obermaxfeld" zu geben - eine Maßnahme, die laut Lorenz wesentlich zum Erhalt des Donaumooses beiträgt.

"Dieser Termin ist äußerst bedeutsam für das Donaumoos, wenn nicht sogar historisch", sagte Landrat Peter von Grün gegenüber zahlreichen Gästen bei Obermaxfeld. Das Projekt umfasse eine Vielzahl an Zielsetzungen und soll wesentlich zum Erhalt des Donaumooses beitragen. Es sei ein Forschungsprojekt, bei dem man viel gewinnen werde. Zudem zeige es, dass es für Moorschutz keine riesigen Bauwerke brauche, sondern oftmals einfache Mittel reichten. "Wichtig ist, das Ganze mit Sinn und Verstand und vor allem mit den Menschen hier vor Ort zu machen", so von der Grün. Der Weg sei nicht einfach gewesen, doch alle Akteure, von den Landwirten und Grundstückseigentümern, über Kreisräte, Donaumoos-Zweckverband und Donaumoos-Team bis hin zu zahlreichen Verbänden und Behörden, hätten an einem Strang gezogen.

