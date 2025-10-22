Feuerwehrler erstürmen Skischanze in Oberstdorf

Der Weg nach unten ist kurz und spektakulär. Dass man eine Skisprungschanze aber auch umgekehrt für den Weg nach oben nutzen kann, darauf muss erst mal einer kommen. Normalerweise springen und fliegen an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze die Skiflugstars in wenigen Sekunden über 200 Meter ins dortige Stadion. Am Samstag wurde die Schanze allerdings für eine ganz besondere Veranstaltung zweckentfremdet: In Oberstdorf fand zum dritten Mal der Schanzenlauf statt. Entstanden ist dieser Wettbewerb aus einer Belastungsübung der Oberstdorfer Feuerwehr, seit 2023 organisiert sie daraus ein Wettkampfformat.

600 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland beteiligten sich am Oberstdorfer Schanzenlauf

Heuer trafen sich insgesamt 600 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland und bezwangen jeweils in Zweierteams die Skiflugschanze umgekehrt, von unten nach oben. Mehr als 1000 Stufen nach oben, eine Wegstrecke von 412 Metern, auf der 162 Höhenmeter bewältigt werden mussten. Der Schanzenlauf bringt die Teilnehmer an ihre Grenzen und verlangt sportliche Höchstleistung. Die Regeln sind einfach: Die Feuerwehrler bezwingen die Schanze mit voller Ausrüstung: Stiefel, schwere Atemschutzhose und -jacke, Helm und Atemschutzmaske. Zusätzlich tragen die Läufer ihre Pressluftatmer und schließen diese auch an.

Ziel ist es, die Schanze mit der rund 20 Kilogramm schweren Ausrüstung und der vorhandenen Atemluft möglichst schnell und im Team zu erklimmen. Der aktuelle Rekord liegt bei 9:51 Minuten. Die Feuerwehr Stepperg beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig mit den Brüdern Leonhard und Nepomuk Riedl an der Veranstaltung. Die beiden Jungfeuerwehrler nahmen die Herausforderung an und bereiteten sich gewissenhaft auf den Wettkampf vor. Gut ein Dutzend Stepperger reiste zur Unterstützung nach Oberstdorf.

Nepomuk und Leonhard Riedl von der FFW Stepperg auf dem Weg nach oben. Beim Schanzenlauf an der Skiesprungschanze in Oberstdorf belegten die beiden Platz 2 von 300 teilnehmenden Teams. Foto: FFW Stepperg

Um 14.16 Uhr war es für die Brüder dann so weit. Aus dem Startblock 13 ging es über den Schanzenberg in etwa 100 Höhenmeter hinauf und anschließend über den Schanzentisch weiter auf den Schanzenturm. Dort warteten weitere 62 Höhenmeter über die bis zu 31 Zentimeter hohen Stufen. Dass die Riedl-Brüder schnell unterwegs waren, das konnten ihre Fans und Feuerwehrkameraden schnell erkennen. So holten sie mehrere, jeweils 60 Sekunden vor ihnen gestartete Läuferteams ein und konnten diese sogar überholen.

Die Riedl-Brüder erreichen mit einer Spitzenzeit das Ziel – und landen auf dem Treppchen

Mit letzter Kraft erreichten sie schließlich mit einer Spitzenzeit von 10:44 Minuten das Ziel und mussten sich nur den Titelverteidigern und Rekordhaltern der FFW Oberjoch geschlagen geben. Neben der guten Platzierung zeigten die beiden jungen Feuerwehrmänner, wie fit sie sind, wenn es darauf ankommt. Gerade die Atemschutzträger der Feuerwehren sind einer immensen Belastung ausgesetzt.