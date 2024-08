Auf dem Barthelmarkt: Unbekannter schlägt einem 18-Jährigen zwei Zähne aus

Kurz von 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen musste auf der Sanitätsstation am Barthelmarkt in Oberstimm ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt erstversorgt werden. Ein Unbekannter hatte ihm zwei Zähne ausgeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

An einer Bushaltestelle am Barthelmarkt wurden dem 18-Jährigen zwei Zähne ausgeschlagen

Wie eine erste Befragung ergab, wollte der junge Mann einen Streit zwischen seinen Freunden schlichten. Ein völlig unbeteiligter Fremder kam dazu und schlug den 18-Jährigen, offenbar mit dem Fuß, ins Gesicht. Die Tat ereignete sich an einer der Bushaltestellen am Barthelmarktgelände in Oberstimm.

Die Verletzung war so gravierend, dass sich der Mann zur weiteren Behandlung umgehend in die Zahnklinik nach München begeben musste. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Da bisher keine Zeugen bekannt sind, werden Festbesucher, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. (AZ)