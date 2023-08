Bespuckt und beleidigt: Barthelmarkt-Gäste gehen Polizisten an

Einiges zu tun hatte die Polizei am Barthelmarkt-Montag. Dabei mussten sich die Beamten einige Male gegen renitente Feiernde zur Wehr setzen.

Bei Dauerregen ist der Barthelmarkt in Oberstimm am Montag zu Ende gegangen. Zum Abschluss hatten die Beamtinnen und Beamten der Ingolstädter Polizeiinspektion noch einiges zu tun. Besonders ab dem Vormittag, als die ersten schon einige Maß Bier getrunken hatten, kam es zu - zumeist harmlosen - Einsätzen. Insbesondere hatten es die Feiernden auf Polizeibeamtinnen und -beamten abgesehen. Es kam zu Beleidigungen und Rangeleien.

35 Bilder Ausnahmezustand in Oberstimm: Der Barthelmarkt-Montag in Bildern Foto: Tabea Huser

Um kurz nach fünf Uhr in der Früh haben die ersten Besucherinnen und Besucher am Montag die Festzelte gestürmt. In den nächsten Stunden gab es für die Polizei jedoch erstmal nicht viel zu tun. Erst gegen 10.30 Uhr musste ein Festzelt vor dem Auftritt einer Schlagersängerin wegen des starken Andrangs kurzzeitig geschlossen werden. Das führte bei einigen der Feiernden zu ziemlichem Unmut. In dieser Zeit haben die Polizisten den Sicherheitsdienst unterstützt.

Auf dem Barthelmarkt gab es ein Gerangel wegen eines Filzhuts

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Fest. Gegen 11.30 Uhr gab es ein Gerangel zwischen einem 16-Jährigen und einem 32-Jährigen aus dem Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Anlass für den Streit war offenbar ein Filzhut. Im Verlauf des Streit war der Jüngere der beiden am Knie verletzt worden.

Um kurz nach 16 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern mit der Folge, dass beide leicht verletzt wurden. Weil er sich laut Polizei "ungebührlich" verhalten hat, ist ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 19.50 Uhr vom Sicherheitsdienst aus dem Zelt verwiesen worden. Im folgenden Gerangel versetzte ein 36-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht. Die Folge war eine Platzwunde an der Stirn.

Immer wieder waren am Barthelmarkt-Montag auch Polizistinnen und Polizisten in den Fokus der Gäste geraten. Allerdings wurde keiner der Beamten verletzt.

Bereits um 10.40 Uhr beleidigte ein 26-jähriger Mann aus dem Bereich Nördlingen einen Polizeibeamten mehrmals am Eingang eines Zelts.

Ein 27-Jähriger filmte Polizisten auf dem Barthelmarkt

Gegen einen 27-jährigen Besucher aus dem Landkreis Ansbach wurde gegen 10.45 Uhr ein Platzverweis ausgesprochen, weil dieser mit seinem Handy die Einsatzkräfte filmte - und trotz wiederholter Aufforderung nicht aufhörte. Er wurde des Platzes verwiesen und sollte auf die Polizeiwache, was dem Mann aber offenbar überhaupt nicht passte. Entsprechend heftig setzte sich zur Wehr.

Kurz nach 12 Uhr bedrohte ein 38-jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen in einem Festzelt die Einsatzkräfte. Weil er sich anschließend recht widerspenstig den Polizisten gegenüber zeigte, wurde er gefesselt und kam auf die Wache beim Barthelmarktgelände.

Ziemlich über den Durst getrunken hatte eine 28-Jährige, weshalb sie mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden sollte. Da die Frau offenbar äußerst aufbrausend und aggressiv reagierte, begleiteten Polizeibeamte den Transport. Im Klinikum beleidigte die Ingolstädterin dann noch eine Krankenschwester und die eingesetzten Polizeibeamten und spuckte diesen ins Gesicht.

Ein 24-Jähriger landete nach dem Barthelmarkt in der Polizeizelle in Ingolstadt

Um 23 Uhr versetzte ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen hinter einem Festzelt einem Security-Mitarbeiter unvermittelt zwei Schläge ins Gesicht. Der Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Da der 24-jährige stark betrunken und aggressiv war, kam er auf die Polizeiwache. Dabei versuchte er, die Beamten mit den Füßen zu treten. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, kam er in Ingolstadt in die Polizeizelle.

Außerdem musste sich die Polizei am Montag auch noch um zwei Diebstähle kümmern. Zwei Männer haben unabhängig voneinander jeweils eine Flasche Prosecco aus einer Schnapsbar gestohlen. Beide wurden auf frischer Tat ertappt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die 22 und 25 Jahre alten Männer. (AZ)