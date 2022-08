Betrunkene gehen auf Polizei los: Die Barthelmarkt-Einsätze vom Sonntag

Auch am Sonntag hatte die Polizei einiges zu tun auf dem Barthelmarkt in Oberstimm. Ein Überblick über die diversen Einsätze.

Wie gehabt – so lautet die Bilanz der Polizei zum dritten Tag des Barthelmarktes. Während auch am Sonntag tagsüber keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen waren, so häuften sich am späteren Abend erneut die Einsätze. Meist konnten die Beamten verbale Streitigkeiten klären, jedoch waren auch einige Straftaten zu verzeichnen, wie die Polizei mitteilt:

Aneinandergeraten sind gegen 21.35 Uhr ein 18-Jähriger und ein deutlich alkoholisierter 31-Jähriger im Bereich eines Parkplatzes. Der 18-Jährige wollte sein Fahrzeug abstellen und geriet aus noch unbekannten Gründen in Streit mit dem 31-Jährigen. Nachdem sie sich zunächst verbal angingen, schlug der 31-Jährige dem 18-Jährigen durch das offene Fahrzeugfenster ins Gesicht, woraufhin der Jüngere ein Pfefferspray zog und dem Älteren ins Gesicht sprühte. Drei Personen, die sich um Umfeld befanden, erlitten leichte Augenreizungen, der 31-Jährige musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

63 Bilder Wahnsinn am frühen Morgen: Der Barthelmarkt-Montag in Bildern Foto: Laura Gastl

Barthelmarkt in Oberstimm: Die Einsätze der Polizei am Sonntag

Zu spät bremste um 23.15 Uhr ein Radfahrer, der auf der Barthelmarktstraße unterwegs war. Er übersah, dass das vor ihm fahrende Auto verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Den Grund für die verlangsamte Reaktion des Radfahrers konnten die Beamten schnell ausfindig machen. Der 21-Jährige brachte es bei einem Alkoholtest auf weit über zwei Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Verletzt wurde er nicht.

Sicherheitsdienstmitarbeiter beleidigte ein 74-Jähriger kurz nach Mitternacht in einem Festzelt. Da der erheblich alkoholisierte Mann keinerlei Ausweispapiere mitführte und sich gegenüber den Beamten beharrlich weigerte, seine Personalien anzugeben und unkooperativ war, musste er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Diverse Schlägereien: Das war am Sonntag auf dem Barthelmarkt in Oberstimm los

Um 0.20 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bereich des Marktbüros. Während Einsatzkräfte der Polizei die Parteien trennten, wollte ein 23-Jähriger auf die Beamten losgehen, ein 19-Jähriger schubste einen Beamten und leistete auch im weiteren Verlauf Widerstand. Beide Männern waren deutlich betrunken, die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein. Wegen Körperverletzung wird zudem nach dem Grund der ursprünglichen Auseinandersetzung und dem noch unbekannten dritten Beteiligten ermittelt.

Lesen Sie dazu auch

Kurz vor 1 Uhr wurden die Beamten schließlich zu zwei streitenden Männern gerufen. Dass ein 18-Jähriger seinen Motorroller laufen ließ, während er wartete, störte einen 35-Jährigen. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann trat schließlich gegen den Roller des 18-Jährigen und schlug ihm mit der Hand auf den Helm. Der 18-Jährige klagte im Anschluss über Kopfschmerzen, ein Schaden am Roller entstand nicht.

Bereits seit dem frühen Morgen ist die Polizei auch heute am letzten Tag des Barthelmarktes wieder mit Einsatzkräften vor Ort, so die Polizei. (AZ)