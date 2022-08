Oberstimm

15:55 Uhr

Bier um 6 Uhr morgens: Der Barthelmarkt-Wahnsinn im Protokoll

Plus Barthelmarkt–Montag: Um 5.10 Uhr geben die Sicherheitskräfte nach und lassen die Menschenmengen in die vier Zelte ein. Der Morgen auf dem Oberstimmer Festgelände.

Von Laura Gastl

Montag. Kein Wochenende, kein Feiertag. Der Wecker von tausenden Menschen in ganz Bayern und in Baden-Württemberg klingelt an diesem Tag besonders früh, ja eigentlich mitten in der Nacht. Denn: Es ist Barthelmarkt-Montag in Oberstimm. Von offizieller Seite heißt es, dass die vier Zelte auf dem Festgelände um 6 Uhr öffnen – morgens, nicht abends.

