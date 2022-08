Bilanz zum Abschluss: So verliefen die vier Barthelmarkt-Tage

Der Barthelmarkt in Oberstimm übertraf mit rund 200.000 Besuchern die Erwartungen. Wieso eine rutschende Lederhose zu einem Polizeieinsatz geführt hat.

Und schon sind die vier Tage Ausnahmezustand in Oberstimm wieder vorbei. Am Montag fand der Barthelmarkt mit seinem traditionellen Rossmarkt und Bierzeltbetrieb, der schon am frühen Morgen startete, sein Ende. Eine Bilanz zum Festabschluss.

Mit großer Vorfreude und Spannung hatten der Markt Manching als Veranstalter und auch die Festwirte, Brauereien, Schausteller und Fieranten sowie Rettungs- und Ordnungskräfte den Barthelmarkt erwartet. Immerhin lagen pandemiebedingt zwei Jahre ohne Markt auf dem Gelände zurück.

Nach dem viertägigen Familienfest zeigt sich aber: Die Erwartungen wurden weit übertroffen. Laut einer Pressemitteilung sind sich alle Beteiligten einig: Es war ein schöner und vor allem friedlicher Barthelmarkt.

Über 200.000 Besucherinnen und Besucher kamen heuer zum Barthelmarkt nach Oberstimm

Zu dem Schluss kamen auch Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz und Feuerwehr. „Keine größeren Vorkommnisse, aber einige Einsätze“, lautet das Fazit der Polizei zum letzten Veranstaltungstag – ähnlich wie die Tage zuvor. Auch das BRK hatte sich auf mehr Vorfälle eingestellt. Glücklicherweise blieb es jedoch nur bei kleinen Schnittwunden und Kreislaufproblemen. Im Vergleich zu den Barthelmarkt-Veranstaltungen in den Vorjahren lag die Anzahl der Einsätze weit unter dem Durchschnitt.

„Ich freue mich sehr über die Disziplin der Besucherinnen und Besucher“, bilanziert Manchings Bürgermeister Herbert Nerb. Er habe mitbekommen, dass eine gewisse Altersklasse dieses Jahr lieber noch pausiert hat, um sich vor einer Infektion mit Corona zu schützen. An dieses Maß an Eigenverantwortlichkeit hatten die Organisatoren auch im Vorfeld appelliert. „Wir freuen uns schon jetzt auf den Barthelmarkt 2023, der hoffentlich auch bei der Vorbereitung wieder normal wie vor Corona abläuft. Das war dieses Jahr mit spontanen Zu- und Absagen der Beschicker etwas schwierig“, erklärt Nerb. Der Veranstalter geht in diesem Jahr von über 200.000 Besucherinnen und Besuchern verteilt auf alle vier Markttage aus.

Zum Barthelmarkt-Montag reisten zahlreiche Gäste in Bussen an. Bei einem Pressetermin vergangene Woche rechnete der Bürgermeister noch mit „zwischen 60 und 65 Stück“, die in aller Früh in Oberstimm ankommen. Tatsächlich seien es dann lediglich 43 Busse gewesen, die aus Bayern und Teilen Baden-Württembergs angereist sind. Dennoch waren das Herrnbräu- und das Toerring-Festzelt voll besetzt. Auch im Spatenbräu- und im Ingobräu-Festzelt standen die Menschen auf den Bänken und feierten zur Musik der Partybands, doch insgesamt war hier weniger los. Auf Nachfrage sagte Herbert Nerb: „Das war schon immer so.“ Vermutlich liege das daran, dass Herrnbräu und Toerring die ersten Zelte seien, die die Barthelmarkt-Gäste sehen, wenn sie vom Busparkplatz aus kommend auf das Gelände laufen. Außerdem sei seiner Einschätzung nach im Herrnbräu-Zelt das jüngste Publikum vertreten.

Unterm Strich war auch bei den Schaustellern und Fieranten die Stimmung nach den vier Tagen positiv. Auffallend sei die große Nachfrage nach Speisen sowohl in den Festzelten als auch auf dem gesamten Gelände gewesen. Die Standbetreiberinnen und -betreiber sprechen von einem guten Barthelmarkt und sind überwiegend zufrieden.

Polizei spricht von "keinen größeren Vorkommnissen", jedoch erlebte sie auch kuriose Einsätze

Für die Polizei kam es dann am Montag gegen 17.30 Uhr noch zu einem kuriosen Fall. Wie es heißt, machte sich ein 35-Jähriger am Pritschenwagen eines Schaustellers zu schaffen. Wie sich herausstellte, hielt es der mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisierte Mann für eine gute Idee, einen Spanngurt als Gürtelersatz für seine rutschende Lederhose zu verwenden. Als er zur Rede gestellt wurde, griff der Mann nach seinem Hirschfänger – ein Trachtenmesser, das er in der Lederhose dabei hatte, und bedrohte verbal einen 30- und einen 34-Jährigen. Nachdem er schließlich die Flucht ergreifen wollte, wurde er bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten – was ihn dazu veranlasste, den 30-Jährigen wüst zu beschimpfen. Der 35-Jährige muss sich nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen, Bedrohung und Beleidigung verantworten. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er die Wache verlassen und fuhr mit einem Freund – vermutlich mit immer noch rutschender Hose – nach Hause.

Abgesehen davon schlichteten die Einsatzkräfte am Montag einige Streitigkeiten und verzeichneten mehrere Strafanzeigen. So soll unter anderem ein 21-Jähriger einem 22-Jährigen gegen 13 Uhr einen Kopfstoß versetzt haben, nachdem ihn dieser provoziert hatte. Genaueres ließ sich aufgrund der Alkoholisierung der Personen noch nicht klären, ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Gegen 22.30 Uhr wurden die Beamten an den Sanitätsstützpunkt gerufen. Ein 17-Jähriger wurde wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums behandelt und sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Der 16-jährige Freund wollte jedoch partout nicht einsehen, dass er nicht mit dem Rettungswagen mitfahren kann. Er musste durch die Beamten letztlich mit Gewalt in Gewahrsam genommen werden. Die Mutter des Jugendlichen wurde verständigt und holte ihren uneinsichtigen Sohn bei der Polizei ab.

Zu einer Rangelei kam es schließlich noch gegen 23.45 Uhr in einem Festzelt: Ein 45-Jähriger verdächtigte einen 42-Jährigen, seine erwachsene Tochter belästigt zu haben. Beim Versuch, den 42-Jährigen zu verfolgen, stieß der 45-Jährige im Laufen einen Sicherheitsmann um, woraufhin auch der Sicherheitsdienst die Verfolgung aufnahm. Es kam schließlich zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, bei der zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter leicht verletzt wurden. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung.

Und während auf dem Festgelände die Abbauarbeiten in vollem Gange sind, haben bereits die Vorbereitungen für den Barthelmarkt 2023 begonnen.