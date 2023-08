Friedlicher Sonntag: Die Polizei zieht Barthelmarkt-Bilanz

Der verregnete Sonntag hat dazu geführt, dass es für die Polizei am Barthelmarkt recht wenig zu tun gab. Allerdings waren einige Diebe unterwegs.

Wegen der kühleren Temperaturen und des anhaltenden Nieselregens waren am Sonntag etwas weniger Besucherinnen und Besucher zum Barthelmarkt gekommen als an den ersten beiden Festtagen. Die meisten Gäste hielten sich laut Polizei vor allem in den Festzelten auf. In den Straßen zwischen den Verkaufsständen und den Fahrgeschäften war der Besuch eher mäßig.

Wegen des Regens mussten die Barthelmarkt-Parkplätze in Oberstimm geschlossen werden

Wegen des Regens mussten am Sonntagnachmittag die Parkplätze um Oberstimm geschlossen werden, nachdem dort bereits einige Fahrzeuge in den nassen Wiesen stecken geblieben waren. Vereinzelt kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen in Oberstimm.

Die Polizei hatte am Sonntag eher wenig Arbeit. Zum einen wurden den Beamten zwei Diebstähle gemeldet. In einem Fall wurde einer Besucherin ihre Apple-Watch geklaut.

Zum anderen hat kurz vor Mitternacht ein Dieb in einem Verkaufsstand zugeschlagen. Da ein Zeuge allerdings genau hingeschaut hatte, konnten sowohl ein Verdächtiger als auch das Diebesgut bald darauf entdeckt werden. (AZ)