Oberstimm

Hüpfburgenpark in Oberstimm bleibt bis Ende Oktober

Noch bis Ende Oktober hat der Hüpfburgenpark in Manching geöffnet.

Der Hüpfburgenpark an der Manchinger Straße in Oberstimm geht in die Verlängerung. Der große Spielplatz musste wegen des schlechten Wetters zeitweise schließen.