Mann belästigt auf dem Barthelmarkt Frauen - dann kommt es zu Schlägereien

Ein Mann belästigt auf dem Barthelmarkt in Oberstimm mehrere Frauen. Das führt zu zwei Schlägereien mit insgesamt fünf Verletzten. Und die Polizei hatte noch mehr zu tun.

Auf dem Barthelmarkt in Oberstimm sind am Auftaktabend am Freitag einige Besucher aneinandergeraten. Nachdem ein 27-Jähriger aus dem Bereich Aichach zuvor mehrere Frauen belästigt hatte, kam es laut Polizei gegen 23.30 Uhr zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Festgelände.

Schlägereien auf dem Barthelmarkt in Oberstimm

Insgesamt wurden durch die beiden Handgreiflichkeiten fünf Personen leicht verletzt, sie konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Auch ein Angriff mit einem Pfefferspray verzeichneten die Beamten am Freitagabend. Für diesen Vorfall werden Zeugen gesucht.

Des Weiteren kam es laut Polizei gegen 0.10 Uhr im Bereich der Marktstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Ingolstädter und einer 17-Jährigen aus dem Bereich Pfaffenhofen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Eine weitere Streitigkeit, die in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten endete, musste gegen 0.15 Uhr im Bereich der Marktstraße verzeichnet werden. Die drei Ingolstädter erlitten lediglich leichte Verletzungen. Insgesamt verlief der erste Tag des Barthelmarkts friedlich und ohne größere Störungen, so die Einschätzung der Polizei. (AZ)

