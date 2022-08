Pfefferspray und Schlägereien: Die bisherige Barthelmarkt-Bilanz der Polizei

Pfefferspray-Angriff, Schlägereien und viele Betrunkene – die Polizei hat auf dem Barthelmarkt in Oberstimm an den ersten Tagen einiges zu tun. Ein Überblick.

Wie die Polizei mitteilt, sind acht Menschen am Freitagabend leicht verletzt worden, weil ein Unbekannter Pfefferspray benutzt hatte. Die Auseinandersetzung spielte sich im Bereich des „Weißbiergartens“ ab. Die betroffenen Volksfestbesucher klagten über Augenreizungen und wurden ambulant behandelt. Warum das Pfefferspray zum Einsatz kam, ist bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.

Die Polizei-Einsätze auf dem Barthelmarkt in Oberstimm

Außerdem sind am Auftaktabend einige Besucher aneinandergeraten. Nachdem ein 27-Jähriger aus dem Bereich Aichach zuvor mehrere Frauen belästigt hatte, kam es laut Polizei gegen 23.30 Uhr zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Festgelände. Insgesamt wurden durch die beiden Handgreiflichkeiten fünf Personen leicht verletzt, sie konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Des Weiteren kam es laut Polizei gegen 0.10 Uhr im Bereich der Marktstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Ingolstädter und einer 17-Jährigen aus dem Bereich Pfaffenhofen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Eine weitere Streitigkeit, die in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten endete, musste gegen 0.15 Uhr im Bereich der Marktstraße verzeichnet werden. Die drei Ingolstädter erlitten lediglich leichte Verletzungen. Insgesamt verlief der erste Tag des Barthelmarkts friedlich und ohne größere Störungen, so die Einschätzung der Polizei.

Zwar ohne größere Zwischenfälle, jedoch wieder mit einigen Einsätzen verlief der zweite Tag des Barthelmarkts aus polizeilicher Sicht. Vor allem am späteren Abend mussten die Einsatzkräfte bei einigen Streitigkeiten und kleineren Auseinandersetzungen einschreiten. Mehrere erheblich alkoholisierte Personen wurden zudem zum Rettungsdienst zur weiteren Versorgung gebracht. Um 16.20 Uhr belästigte ein 26-Jähriger in einem Festzelt mehrere Gäste. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt und er wurde aus dem Zelt verwiesen. Kurze Zeit später kam er jedoch erneut ins Zelt, schrie lauthals und beleidigte andere Personen. Der mit weit über einem Promille deutlich betrunkene Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Barthelmarkt in Oberstimm: Polizei wird wegen Schlägereien gerufen

Gegen 22 Uhr kam es laut Polizei zu einer Streitigkeit in einem Festzelt, bei der ein Maßkrug zu Bruch ging. Ein 18-Jähriger wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Zur gleichen Zeit kam es zwischen einem 23-Jährigen und weiteren Personen in einem Festzelt zu einer Rangelei. Als zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingreifen wollten, richtete sich der Zorn des 23-Jährigen nun gegen diese und er griff sie tätlich an. Sie wurden leicht verletzt, der 23-Jährige wurde des Barthelmarkts verwiesen.

In der Ausnüchterungszelle endete der Barthelmarkt-Besuch für einen betrunkenen 19-Jährigen, der um 0.40 Uhr zusammen mit einem 21-Jährigen einen Besucher, der auf dem Heimweg war, auf dem Festgelände tätlich angriff und beleidigte. Auch gegenüber den Einsatzkräften blieb der 19-Jährige aggressiv, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde.

Die Polizei ist auch an den restlichen Barthelmarkttagen permanent mit Einsatzkräften vor Ort und setzt ihr Präsenzkonzept um, schreibt die Polizei Ingolstadt in ihrer Mitteilung. (AZ)