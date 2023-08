Schüsse auf dem Barthelmarkt? Polizei findet Kugeln bei Verletzten

In der Nacht auf Sonntag sind zwei Männer auf dem Barthelmarkt verletzt worden - offenbar durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe.

In der Nacht auf Sonntag sind der Polizei gegen 0.45 Uhr zwei verletzte Männer in der Barthelmarktstraße gemeldet worden. Ein 25-Jähriger hatte ein Kopfverletzung und ein 39-Jähriger eine kleine Wunde am Oberarm. Vor Ort fanden die Beamten einige kleine Metallkügelchen. Zusammen mit den Aussagen der Verletzten ist die Polizei zu dem Schluss gekommen, dass ein bislang Unbekannter vermutlich mit Schüssen aus einer Luftdruckwaffe die beiden Männer verletzt hat. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizeiinspektion Ingolstadt übernommen.

Die Polizei Ingolstadt nimmt Hinweise zu möglichen Schüssen auf dem Barthelmarkt entgegen

Hinweise zum unbekannten Täter und zur Art der benutzen Waffe liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet daher Zeugen, die am Sonntag gegen 0.45 Uhr im Bereich der Barthelmarktstraße auf Höhe der Einmündung in den Hanfgartenweg relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)