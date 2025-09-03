Zwischen Bierzelt und Rossmarkt: Wie viel Tradition steckt noch im Barthelmarkt?

Bombenstimmung auf dem Barthelmarkt in Oberstimm: Die Bierzelte sind bis zum letzten Platz gefüllt, die Bedienungen haben alle Hände voll zu tun. Es fühlt sich an, als wäre es schon Abend – dabei ist es gerade einmal halb zehn Uhr vormittags. Bereits Stunden vorher haben die Besucherinnen und Besucher die Zelte gestürmt, viele von ihnen haben bereits seit drei oder vier Uhr nachts vor den Eingängen auf den heiß ersehnten Einlass gewartet. So früh muss man auch kommen, um in der Schlange vor dem Zelteingang einen guten Platz zu bekommen. Denn all die Leute, die dort warten, haben ein Ziel: Bei der Zeltöffnung einen Tisch möglichst weit vorne und mittig zu erstürmen.

Der Barthelmarkt in Oberstimm geht auf einen historischen Pferdemarkt zurück. Auch heutzutage gibt es noch einen Tiermarkt. Foto: Winfried Rein

Fragt man einige der jungen Besucher, dann sagen sie: Der Zeltsturm am Montagmorgen gehört zur Tradition des Barthelmarkts. Doch Traditionen gibt es viele auf dem wohl ältesten Volksfest in der Region. Denn der Ursprung des Fests geht auf einen historischen Pferdemarkt zurück, der bereits vor vielen Jahrhunderten stattfand. Doch wie viel von der alten Tradition steckt noch im Barthelmarkt von heute? Was ist auf dem Markt außer feiern und Bier trinken noch geboten?

Traditioneller Rossmarkt am Montagmorgen

Der historische Rossmarkt findet auch heute noch statt. Anders als früher ist der Kauf und Verkauf von Pferden und anderen Tieren wie Schafen und Ziegen allerdings längst nicht mehr der Mittelpunkt des Markts. Heute sind es vor allem Rosser, also Pferdeverkäufer, die ihre Tiere zur Schau stellen. Das Publikum sind eher ältere Menschen und Kinder. Sie freuen sich darüber, die Pferde zu streicheln. Dieses Jahr ist sogar ein Esel mit von der Partie. Verkauft werden aber nur noch wenige Tiere.

Nicht nur die fehlende Käuferlaune führt dazu, dass der Rossmarkt immer kleiner wird. Auch die Rosser selbst werden immer weniger. Viele finden nicht mehr die Zeit, zum Barthelmarkt zu kommen. Dies zeigt, dass der Barthelmarkt für sie längst nicht mehr der Ort für große und lohnende Geschäfte ist. Wo früher acht Verkäufer mit jeweils zwei Pferden standen, steht heute ein einziger Mann mit seinen zwei Bayerischen Kaltblütern. Er möchte an der Tradition des Rossmarktes festhalten und kommt deswegen jedes Jahr mit seinen Tieren im Gepäck. Auch viele ältere Besucher schätzen den historischen Markt und kommen schon seit ihrer Kindheit immer wieder gerne, um sich umzuschauen und die besondere Atmosphäre zu genießen. Manche kommen aber auch nur, um eine Spezialität zu genießen, die einige befremdlich finden dürften: eine Rosswurstsemmel. Denn auch die gibt es am Barthelmarkt bereits am frühen Morgen.

Das Kontrastprogramm zum eher ruhigen Rossmarkt sind die vier großen Bierzelte. Seit sieben Uhr gibt es Livemusik von bayerischen Bierzelt-Bands auf der Bühne. Alle Menschen stehen auf den Bänken und feiern. Die eigene Performance der Bands wird immer wieder für die sogenannte „Barthelmarkt-Hymne” unterbrochen. Das Lied wurde 1979 von Helmut Högl zu Ehren der Festwirtin Anna Lanzl geschrieben. Auch wenn nicht jeder die drei Strophen auswendig mitsingen kann, sitzt der Refrain bei allen. Nicht der Verkauf von Vieh, sondern der Bierverkauf spielt hier die größte Rolle. Schon am frühen Morgen dürfte deshalb bei einigen der Alkoholspiegel einen beträchtlichen Wert angenommen haben. Man könnte sich fragen, wie viel davon noch Tradition ist.

Vom Riesenrad aus gibt es einen wunderbaren Blick auf den Barthelmarkt. Foto: Winfried Rein

Auch in den Gassen und bei den Fahrgeschäften ist schon viel los. Von Würstlsemmel bis hin zur Waffel, von Breakdancer bis hin zum Kettenkarussell: An diesem Morgen sind alle Stände gut besucht. Ab zehn Uhr leeren sich jedoch die ersten Tische in drei großen Zelten. Für viele geht es aber noch nicht nach Hause, sondern in ein anderes Zelt.

Ballermann statt Blasmusik auf dem Barthelmarkt in Oberstimm

Dort findet für viele der Höhepunkt des Barthelmarktmontags statt, der Auftritt von Julian Sommer. Bekannt von Auftritten am Ballermann auf Mallorca, sorgt der Sänger hunderte Kilometer weiter im Norden für Stimmung. Um halb elf Uhr morgens ist kein Platz mehr zu bekommen im Zelt. Nicht nur die Bänke sind besetzt, auch auf dem Boden ist kaum noch ein Durchkommen für die Gäste und die Bedienungen. An den Eingängen muss teils das Sicherheitspersonal die Menschen stoppen. Zu Liedern wie „Peter Pan” und „Oben ohne” wird getanzt, gesungen und gefeiert. Nach traditioneller Blasmusik kann man hier lange suchen. Ballermann ist angesagt.

Nach dem Auftritt des Malle-Stars kommt dann langsam die Mittagsflaute und die ersten Menschen fahren heim. Vielleicht auch nur, um sich ein bisschen auszuruhen, bevor es um 18 Uhr mit Musik im Bierzelt wieder losgeht. Auch das ist Tradition.