Unfall: drei Verletzte und 120.000 Euro Schaden

In Oberstimm hat eine 58-jährige Autofahrerin aus Gaimersheim beim Abbiegen das Auto einer 30-Jährigen aus Manching übersehen. Der Schaden ist sehr hoch.

Eine 30-jährige Manchingerin fuhr am Mittwoch gegen 16.50 Uhr mit ihrem VW auf der vorfahrtsberechtigten Pichler Straße in Richtung Manchinger Straße. Als Beifahrerin war eine 29-jährige Frau mit im Fahrzeug. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Gaimersheimerin mit ihrem Audi die Friedhofstraße in Richtung Pichler Straße.

Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die Audi-Fahrerin die von rechts kommende VW-Fahrerin, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden alle Unfallbeteiligten verletzt und die beiden Insassen des VWs mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. Die Feuerwehren aus Oberstimm und Pichl waren zur Absicherung der Unfallstelle und zur Unterstützung vor Ort. (AZ)