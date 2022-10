Zwei Verletzte bei Unfall auf der B16

Vier beschädigte Fahrzeuge, zwei Verletzte und 23.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der B16 bei Manching ereignet hat.

Am Donnerstagabend ist es um 18.30 Uhr auf der B16 bei Oberstimm zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei waren vier Fahrzeuge darin verwickelt, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die 20-jährige Unfallverursacherin stammt aus Ingolstadt

Eine 20-Jährige aus Ingolstadt fuhr von der B13 kommend in die B16 in Richtung Regensburg ein. Dabei kollidierte sie mit einem Sattelzug, der in derselben Richtung unterwegs war. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte auf die linke Fahrbahnseite. Dabei streifte ihr Auto die Heckseite eines entgegenkommenden Wohnmobils und kollidierte anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Auto.

Die B16 bei Oberstimm musste knapp eine Stunde komplett gesperrt werden

Die Unfallverursacherin und der entgegenkommende, 42-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Roth kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die B16 musste für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Manching und Oberstimm waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. (AZ)