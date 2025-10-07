Offene Labore, spannende Vorträge und eine große Party: So bunt ist das Programm des On Campus Festival

Am Freitag, 10. Oktober, ist es so weit: Fast pünktlich zum Semesterstart am Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg findet das traditionelle On-Campus-Festival zum ersten Mal in der Ottheinrichstadt statt. Ab 15.30 Uhr öffnet die THI ihre Pforten und bietet anschließend bis tief in die Nacht hinein ein umfangreiches und buntes Programm, bei dem für jede Altersklasse etwas dabei sein sollte.

Für Kinder und Jugendliche ist beim On Campus Festival in Neuburg viel geboten

Am Nachmittag kommen insbesondere Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten und bekommen ganz nebenbei auch einen Vorgeschmack auf ein mögliches Studierendenleben. In der „Kinderuni“ etwa steht ab 16 Uhr ein durchaus schweres Thema auf dem Programm. Unter dem Slogan „Wer stellt eigentlich meine Turnschuhe her?“ werfen Kinder ab acht Jahren einen Blick in die düstere Welt der Kinderarbeit, erfahren mehr über die Hintergründe des Problems und lernen Lösungsansätze kennen. Etwas leichtere Kost gibt es um 16.30 Uhr, wenn die Kinder sich als Ingenieure und Ingenieurinnen versuchen und unter Anleitung eine Modellbrücke selbst planen, bauen und schließlich einem Belastungstest unterziehen dürfen.

Spaß und Unterhaltung für die jüngeren Gäste sollen beim Campus-Festival aber keinesfalls zu kurz kommen. Im Freestyle Express, einem mobilen Medienstudio, können sich Kinder und Jugendliche zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr kreativ ausprobieren und etwa Musikvideos oder Podcasts produzieren. All jene, die dafür vielleicht noch etwas zu jung sind, können sich währenddessen im für Kinder ab fünf Jahren geeigneten Mitmachzirkus austoben und dort das Jonglieren und andere Kunststücke lernen.

Mit dem On Campus Festival möchte die THI den Neuburgerinnen und Neuburgern den Campus in Neuburg näher bringen. Foto: Barbara Wild

In erster Linie möchte die THI beim Campus-Festival allerdings vorstellen, woran in Neuburg geforscht wird und warum der Campus eigentlich Nachhaltigkeitscampus heißt. So stehen den Besucherinnen und Besuchern am Freitag die Labore offen, in denen allerlei Spektakuläres zu sehen sein wird. So wird der Schweißroboter um 16 Uhr zum Leben erwachen und funkensprühend und scheinbar aus dem Nichts Gegenstände aus Metall 3D-drucken. Diese kann man dann um 17 Uhr einem Belastungstest unterziehen, bei dem auf verschiedenste Materialien externe Kräfte einwirken, bis es buchstäblich knallt. Außerdem kann zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr ausprobiert werden, wie sich mithilfe von Exoskeletten schwere Lasten heben lassen oder sich Über-Kopf-Arbeit schonender bewerkstelligen lässt.

Weniger spektakulär, aber genauso interessant und relevant, sind die verschiedenen Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen. Dozentin Julia Pfeifer erklärt um 17.30 Uhr etwa, wie sogenannte „Fahrradstädte“ mit neuen Ideen und politischem Willen die Mobilitätswende vorantreiben. Schon um 16.30 Uhr werden Fachleute mit Menschen aus der Region im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörtern, wie sich aus Neuburg eine Schwammstadt machen ließe, die bei Starkregen große Wassermengen aufnehmen und im Fall eines Mangels auch wieder abgeben kann. Ebenfalls um 16.30 Uhr erfahren Interessierte von Dozent Bodo Schneider den Stand der Energiewende in der Region und welche Bedeutung sie für das Leben vor Ort hat.

Am Abend heizt die On Campus Party den Besuchern des Festivals ein

Wer sich am Nachmittag mit so vielen Informationen auseinandersetzen muss, hat sich verdient, am Abend auch ordentlich zu feiern. Um 18.30 Uhr beginnt die On Campus Party mit lateinamerikanischen Tänzen und Hip-Hop-Choreografien zum Mitmachen, um 19 Uhr ist die Feuershow der Ingolstädterin Simone Isabell zu bestaunen. Ab 19.30 Uhr kommen dann alle Musikliebhaber auf ihre Kosten. Zunächst bei den „Crimson Roots“ mit ihrem wandelbaren Psychodelic Art Rock, später dann etwas zünftiger bei „Dermitaziach“, der mit der steirischen Harmonika zwischen Tradition und Moderne wandelt. In der sogenannten „House Area“ kann schließlich bis spät in die Nacht hinein zu elektronischer Musik getanzt werden. Dafür verantwortlich zeigen sich die DJs Pitzekind und Flomat, der in den vergangenen Jahren schon beim Elektro Open Air „Traumgarten“ im Rödenhof zu sehen war.

Wer für dieses vollgepackte Programm zusätzliche Energie tanken will, wird auf dem Food Market fündig. Der „Funky Kitchen“-Foodtruck bietet neapolitanische Pizza, Currywurst und Pommes an, alternativ gibt es bei „Jalafel“ Falafel in verschiedensten Variationen. Zum Nachtisch serviert „Lui liebt“ mit ihren Baumstriezeln traditionelles, süßes Gebäck aus Ungarn.