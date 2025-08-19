Drei Klangwelten, drei Persönlichkeiten: Samstagskonzerte in Eichstätt starten

Mit Konzerten von Franziska Classen, Deborah Faul und Marek Stefañski zeigt die Orgelkonzertreihe im Eichstätter Dom ab dem 23. August erneut ihre stilistische Bandbreite. Drei Konzerte, drei Interpretationen – und eine Orgel, die alles kann.

Der Start verspricht, virtuos und poetisch zu werden. Los geht es mit Franziska Classen am 23. August. Die junge Organistin aus Unna bringt ein Programm mit, das von barocker Strenge bis zur französischen Spätromantik reicht. Nach Bachs Präludium und Fuge in G-Dur BWV 541 folgen Sergei Rachmaninows Prélude cis-Moll op. 3 Nr. 2 sowie zwei Sätze aus Louis Viernes 2. Orgelsymphonie: das leidenschaftlich drängende Allegro und der kontemplative Choral. Franziska Classen (geb. 1996) gehört zur jungen Generation hochqualifizierter Kirchenmusikerinnen. Sie gewann internationale Orgelwettbewerbe und ist seit 2025 Dekanatskirchenmusikerin in Unna.

Weiter geht es mit stilistischen Kontrasten aus der Region mit Deborah Faul am 30. August. Dann spielt Deborah Faul, Domkantorin in Eichstätt, ein Programm, das Klassik, Romantik und Moderne vereint. Von Widors „Symphonie romane“ über Bachs Trio BWV 664 bis hin zu Edvard Griegs lyrischen Miniaturen und Gershwins berühmter „Rhapsody in Blue“ entsteht ein farbenreiches Klangmosaik. Faul verbindet künstlerische Reife mit pädagogischem Engagement. Neben ihrer Arbeit in der Dommusik leitet sie auch den populären Rock- und Popchor „Chorisma“.

Orgelkonzerte im Eichstätter Dom mit Franziska Classen, Deborah Faul und Marek Stefañski

Improvisatorische Tiefe verspricht Marek Stefañski am 6. September. Den neuen Monat eröffnet der Krakauer Organist Marek Stefañski mit einer eindrucksvollen Werkauswahl quer durch Epochen und Stile. Er spielt Werke von Nicolai Cracoviensis, Johann Ludwig Krebs, Joseph Haydn und Robert Schumann – darunter die erste der sechs berühmten Fugen über B-A-C-H op. 60. Stefañski, ein international gefragter Konzertorganist, ist bekannt für seine packenden Improvisationen und seinen Einsatz für polnische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts.

Die Orgelmatinéen im Eichstätter Dom bieten bis Anfang Oktober immer samstags um 11.30 Uhr musikalische Entdeckungen. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden zur Unterstützung der Konzertreihe der Eichstätter Dommusik sind willkommen. Konzertbesucherinnen und -besucher erhalten bis 11.25 Uhr Einlass über den Eingang Willibaldschor sowie über den barrierefreien Domaufzug. Während der Orgelkonzerte finden keine Führungen im Dom statt. Weitere Informationen und Termine unter www.eichstaetter-dommusik.de. (AZ)