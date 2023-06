Ortlfing

vor 33 Min.

Ein ganzes Dorf putzt sich für seine Feuerwehr heraus

Plus Zahlreiche Vereine feierten mit der Feuerwehr Ortlfing-Biding ihr 125-jähriges Jubiläum. Bei Kaiserwetter führte ein langer Festzug durch den kleinen Ort.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

Bereits in den frphen Morgenstunden fuhr die die Marktmusikkapelle Burgheim am Sonntag durch alle Ortsteile und erinnerte per Weckruf an das 125-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ortlfing-Biding. Kaum hatte der Jubilar die Festdamen und den Patenverein, die Freiwillige Feuerwehr Straß-Moos, abgeholt, herrschte schon Hochbetrieb im Festzelt. „Wir sind froh, stolz und dankbar, dass wir so ein Fest bei Kaiserwetter auf die Beine gestellt haben“, freuten sich Vorsitzender Klement Hugl, Kommandant Markus Habermeyer und Gemeinderat Manfred Meier.

Generalprobe für 2024: Der Radfahrerverein Burgheim, hier die Kellerwirtfamilie, nutzte den Festumzug in Ortlfing. Foto: Peter Maier

Zum Feuerwehrjubiläum waren 74 Vereine nach Ortlfing gekommen

Das Feuerwehrjubiläum der Dorfgemeinschaft mit 301 Einwohnern zog 74 Vereine und acht Musikkapelle an. Während der über vier Tage dauernden Feiern statteten auch die Politprominenz aus dem Landkreis und Ministerpräsident Markus Söder dem Jubilar einen Besuch ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen