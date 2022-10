Kabarettist Hannes Ringlstetter kommt nach Burgheim

Der Kabarettist tritt mit seiner Band im Rahmen der Jubiläumsfeier der Feuerwerhr Ortlfing-Biding auf. Tickets für das Konzert im Juni gibt es ab sofort.

Es dauert zwar noch gut sieben Monate, bis die Freiwillige Feuerwehr Ortlfing-Biding vom 8. bis 11. Juni 2023 ihr 125-jähriges Bestehen feiert, doch der rührige Festausschuss kann inzwischen „Nägel mit Köpfen“ melden. In ihrem Festprogramm stehen zwei absolute Hochkaräter.

Gleich zum Auftakt am Donnerstag, 8. Juni, ist ein Besuch des Ministerpräsidenten Markus Söder geplant. Ein „Blue Chip“ aus der Kultur betritt dann am Samstag, 10. Juni, die Bühne beim Ortlfinger Feuerwehrfest. Hannes Ringlstetter & Band treten mit ihrem Programm „Heile Welt“ auf. Tickets dafür gibt es schon jetzt im Getränkemarkt Hörl in Burgheim und bei der Firma Hefele Landtechnik in Ortlfing zum Preis von 35 Euro.

Auch ansonsten bieten die Floriansjünger hohe musikalische Qualität. Für die traditionelle Blasmusik steht die Marktmusikkapelle Burgheim als Festkapelle. Die bunte Musikpalette ergänzen die Party- und Showbands „S.O.S.“ am Freitag, 9. Juni, sowie „Chlorfrei“ am Sonntag, 11. Juni. (pm)