Burgheim-Ortlfing

Ein Maibaum ziert den neuen Dorfplatz in Ortlfing

Sechs Scheren, zwei Gabeln und viele Männer und Frauen werden gebraucht, um den Maibaum am neuen Dorfplatz aufzustellen.

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause stellen die Ortlfinger wieder einen Maibaum auf. Nicht alles läuft glatt, und so müssen gleich zwei Fichten gefällt werden.

Von Laura Gastl

Es ist Samstagvormittag, der 30. April. Kurz vor 9 Uhr ist es noch ganz still am neu gestalteten Dorfplatz in Ortlfing. Dann kommen sie alle nahezu gleichzeitig: die Freiwilligen aus dem kleinen Ort, die beim Fällen, Schmücken und Aufstellen des Maibaums helfen wollen.

