Sieg in der Stille: Ortlfingerin tritt bei außergewöhnlichem Wettbewerb an

Anja Martin aus Ortlfing steht kurz vor dem Abschluss ihres Lehramtsstudiums für Mathematik und Theologie. Ihre Zulassungsarbeit schrieb sie über „bewegten Religionsunterricht". Dass dieses Thema nicht nur sie bewegt, bewies sie beim „Silent Speaker Battle“ in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden - und heimste den Sieg ein. Bei dieser „Redeschlacht“ stehen fünf „Speaker“ auf einer Bühne. Um das Interesse von rund 200 Zuhörern mit Kopfhörern über ein selbst gewähltes Thema auf sich zu ziehen, haben die Redner drei Minuten Zeit. Anschließend stimmen die Zuhörer ab. Dabei ist nicht nur rhetorische Fitness gefragt, sondern auch ein interessantes und spannendes Thema. Weil Anja Martin auch zertifizierte Erlebnispädagogin, sowie Tanz- und Bewegungspädagogin ist, wählte sie das Thema „Bewegt lernen bewegt". „Es war unglaublich zu sehen, wie nach und nach immer mehr Zuhörer mir ihre Aufmerksamkeit schenkten“, freute sich die 26-jährige Ortlfingerin.

Anja Martin verknüpft Persönlichkeitsbildung mit bewegter Pädagogik und fordert in ihren Programmen die Schülerinnen und Schüler heraus. „Ich und Wir“ sollen sich spielerisch entfalten. Die erlebnispädagogischen Übungen können jeweils nur zusammen als Klasse geleistet werden. Stets werde gemeinsam reflektiert, wer welche Rolle im Gruppenprozess einnimmt. „Die Jugendlichen beginnen, mit mehr Achtung und Respekt miteinander umzugehen und entwickeln gemeinsam alternative Lösungsstrategie", so Anja Martin.

Weil jeder Mensch einzigartige Talente hat, findet sich jeder in einer anderen Lieblingsfarbe wieder, unterstreicht die Ortlfingerin. Zur Persönlichkeit gehöre nicht nur wie die Stimme klingt, sondern auch, welche Musik man gerne hört. Deshalb hat Anja Martin „Farbtonart“ (www.farbtonart.com) gegründet. Sie macht es sich zur Aufgabe, als externe Referentin in ihren erlebnispädagogischen Workshops die Klassengemeinschaft zu stärken. Sie ermutigt junge Persönlichkeiten, ihre eigene „Farbtonart“ zu entfalten. Dass Anja Martin damit in Wiesbaden beim „Silent Speaker Battle“ die Zuhörer für sich gewann, stimmt sie optimistisch. Für sie ist lernen nicht nur Kopfsache, sondern auch Körperwirkung und Herzensangelegenheit. Bewegt lernen bewegt schließlich.

