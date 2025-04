Heilige Woche: Gottedienste um Ostern in Eichstätt

Mit dem Palmsonntag beginnt für die Kirche die intensivste Zeit des Kirchenjahres. Die Karwoche und die anschließende Osterwoche markieren den zentralen Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Im Eichstätter Dom sind die Gläubigen zu zahlreichen Gottesdiensten geladen. Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. In vielen Gemeinden ziehen die Gläubigen in einer Palmprozession in die Kirche. Bischof Gregor Maria Hanke beginnt die Palmsonntagsliturgie in Eichstätt am 13. April mit der Statio am Residenzplatz um 10 Uhr. Die anschließende Palmprozession führt in den Dom, wo Hanke dem Pontifikalgottesdienst vorstehen wird. Jugendkantorei und Schola Gregoriana am Eichstätter Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Manfred Faig übernehmen die musikalische Gestaltung. Zu hören ist vor allem Musik aus der Renaissancezeit: Die „Mass for 5 voices“ von William Byrd und „Hosanna to the son of David“ von Thomas Weelkes. Außerdem erklingt „God so loved the world“ von Bob Chilcott. Die Orgel spielt Domorganist Martin Bernreuther. In den Bischofskirchen zelebriert der jeweilige Diözesanbischof außerdem die sogenannte Chrisammesse. Im Bistum Eichstätt feiert Bischof Gregor Maria Hanke den Gottesdienst am Montag der Karwoche, 14. April, um 17.30 Uhr im Dom. Es singt die Schola der Alumnen des Priesterseminars ein lateinisches Ordinarium. Domorganist Martin Bernreuther wird an der Orgel zu hören sein.

Gottesdienste rund um Ostern: Messen und Feiern im Dom in Eichstätt

Die Abendmesse des Gründonnerstags am 17. April wird zum Gedächtnis an das letzte Abendmahl Jesu gefeiert. Im Eichstätter Dom beginnt der Pontifikalgottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke um 19.30 Uhr. Zentrales Motiv ist die hingebende und dienende Liebe Jesu, die zeichenhaft in der Einsetzung der Eucharistie und in der Fußwaschung zum Ausdruck kommt. Bischof Hanke wird die Fußwaschung in diesem Jahr symbolisch an Jugendlichen vornehmen, die sich ehrenamtlich in der kirchlichen Jugendarbeit engagieren. Die Abendmahlsfeier am Gründonnerstag hat ein offenes Ende, da sie am Karfreitag direkt mit der Karfreitagsliturgie fortgesetzt wird. Diese beginnt am 18. April zur überlieferten Todesstunde Jesu um 15 Uhr. Höhepunkt ist die Auferstehungsfeier, die am späten Abend vor dem Ostersonntag oder am frühen Ostermorgen begangen wird. An einem Feuer vor der Kirche wird die Osterkerze entzündet und zu Beginn der Feier in den dunklen Kirchenraum getragen. Die Gemeinde hört das Exsultet, das gesungene Osterlob, in dem Christus als das Licht der Welt gepriesen wird. Die Eucharistiefeier bildet den abschließenden Teil des Osternachtgottesdienstes. Bischof Gregor Maria Hanke zelebriert die Osternacht am 19. April um 21 Uhr im Eichstätter Dom. Nach Abschluss des österlichen Triduums feiert die Kirche am 20. April das „Hochfest der Auferstehung des Herrn“, wie das Osterfest offiziell heißt, eine meist feierlich gestaltete Heilige Messe. Bischof Hanke zelebriert den Pontifikalgottesdienst mit päpstlichem Segen um 10 Uhr im Eichstätter Dom. Der Domchor singt unter der Leitung von Domkapellmeister Manfred Faig. Um 18 Uhr wird die Ostervesper gefeiert. Die Feier des Osterfestes setzt sich mit den Gottesdiensten am Ostermontag und in der darauffolgenden Osterwoche fort. (AZ)