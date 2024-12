Kurz vor Weihnachten: Zusteller klaut Pakete und flüchtet

Am Montagfrüh gegen 9.45 Uhr stellte der Disponent eines Paketzustelldienstes fest, dass ein Fahrer keine Zustellungen vornimmt. Laut der GPS-Daten stand das Fahrzeug auch die ganze Zeit an einem Platz, und zwar zuletzt an der Egerlandstraße in Ingolstadt. Es stellte sich heraus, dass in dem unversperrten Auto zahlreiche Pakete geöffnet waren und der Inhalt weg war.

Vom Paketboten fehlt nach dem Diebstahl in Ingolstadt jede Spur

Die genaue Tatbeute konnte die Polizei bislang nicht beziffern, um einen „großen Fang“ scheint es sich aber nicht gehandelt zu haben. Vom Zusteller, einem 20-jährigen Rumänen, fehlt mittlerweile jede Spur. Sein angemietetes Zimmer war bereits leer geräumt. Die Polizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat, insbesondere auch zu einem möglichen Komplizen oder einem verdächtigen Fahrzeug, machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-2222 melden. (AZ)