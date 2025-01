Paketzusteller rammt beim Rückwärtsfahren Auto

Ein Paketzusteller hat am Freitagmittag in Ammerfeld einen Unfall gebaut. Der 30-Jährige wollte im Rennertshofener Ortsteil eine Sendung überbringen. Doch nachdem er an der Zielanschrift vorbeigefahren war, wollte er etwa zehn Meter rückwärtsfahren.

Er übersah hier jedoch einen hinter ihm stehenden Opel einer 47-jährigen Rennertshofenerin, die zuvor hinter ihm gefahren war. Durch den Zusammenstoß entstand am Opel laut Polizei Neuburg ein Frontschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Aufgrund des Trittbretts am Heck des Kleinlasters blieb dieser ohne Beschädigung. Verletzt wurde niemand. Der Paketzusteller bekommt in den nächsten Tagen Post in Form eines Bußgeldbescheids. (AZ)